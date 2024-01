Força-Total: PM deflagra operação nacional em 26 estados e Distrito Federal

A Polícia Militar deflagrou, nesta sexta-feira, 15, a operação "Força-Total" no Distrito Federal e em 26 estados brasileiros, incluindo o Ceará. A iniciativa do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais (CNCG) está na 2ª edição.

O comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), coronel Klênio Savyo, afirma que o objetivo é a redução da violência e, em específico, a diminuição dos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) e os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) por meio do desarmamento, com apreensão de armas.

"Por mais que seja uma operação das polícias militares, os estados hoje agem de forma integrada, nós temos o apoio da Polícia Civil, da Perícia Forense e Corpo de Bombeiros", ressalta o comandante-geral.