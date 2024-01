Dois corpos carbonizados são encontrados dentro de carro em Morada Nova

Repórter do caderno de Cidades

Suspeitos do duplo homicídio ainda não foram encontrados

“A Delegacia Municipal de Morada Nova segue com o trabalho investigativo em andamento para identificar a motivação do crime e capturar os suspeitos”, informou a SSPDS.

Dois corpos carbonizados foram encontrados dentro de um carro abandonado no distrito de Uiraponga, em Morada Nova (Vale do Jaguaribe). O achado ocorreu na tarde dessa segunda-feira, 4.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Morada Nova: (88) 3422-2814