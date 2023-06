CE: Suspeito de ser autor de vídeo em que se denominava "estuprador" é encontrado morto

No vídeo que circulou, uma pessoa com rosto coberto por balaclava e de óculos escuros comenta que "gostava de estuprar crianças"

Crédito: Reprodução / Via Whatsapp O POVO

Um homem, suspeito de ser o autor de um vídeo no qual uma pessoa diz "gostar de estuprar crianças", foi encontrado morto no domingo, 11, em Morada Nova, a 169,2 km de Fortaleza. Ele foi preso após afirmar ter gravado as imagens se intitulando estuprador, mas havia sido solto.

No vídeo que circucla na internet, uma pessoa aparece com o rosto coberto por balaclava e de óculos escuros. Nas imagens, a pessoa comenta que gostava de estuprar crianças e dizia se chamar "Cebolinha".

Um oficial da Polícia Militar também é citado no vídeo, quando o suspeito faz os comentários e chega a perguntar se o agente de segurança "tem alguma filha".

Suspeito foi preso após afirmar ter gravado vídeo de apologia ao estupro de crianças

Após a repercussão das imagens de apologia ao estupro de crianças, policiais militares foram até o suspeito conhecido como "Cebolinha".

O POVO apurou que um novo vídeo foi gravado, no qual o homem chegou a afirmar ser o responsável pelo conteúdo que circulava.

Ele foi preso com uma arma de fogo, que foi apreendida, mas em seguida foi solto pela Justiça.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta sobre o caso.