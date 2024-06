Correios no Ceará receberam 150 toneladas de doações para o RS

Desde o dia 6 de maio, os Correios do Ceará receberam 150 toneladas de doações destinadas às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Desse número, 17 toneladas já foram enviadas à Defesa Civil do estado gaúcho.

As agências no Estado recebem arrecadações da população, e as doações são adicionadas ao fluxo normal de carga encaminhada pelo órgão diariamente. Iranilda explica que o envio dos donativos é realizado sem o prejuízo do transporte das encomendas dos clientes.

“Nas nossas agências, a população entrega e, no nosso fluxo normal de carga, a gente vai encaminhando junto. Tem a postagem normal dos clientes da agência e, no mesmo carro, a gente encaminha os donativos. O governo federal, desde o momento em que disponibilizou os Correios, colocou no sentido de que o transporte [seria] sem prejuízo do transporte de encomenda do nosso cliente. A gente ia usar a nossa capacidade ociosa para transportar as doações”, detalhou.

Segundo ela, todas as arrecadações saem de Fortaleza e vão para o centro no município de Cajamar, em São Paulo. Em seguida, o material é consolidado nas carretas que seguem direto para o Rio Grande do Sul.