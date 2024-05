Homem tem surto, esfaqueia filhos e mata esposa em Mombaça

Repórter do caderno de Cidades

Conforme a investigação, Genival Gomes de Sousa não queria tomar medicamento. Antônia Cesário do Nascimento chegou a ser socorrida ao hospital, mas não resistiu

Um homem foi preso em flagrante após esfaquear a própria esposa e dois filhos adultos, por volta das 20 horas desse domingo, 19, em Mombaça, no Sertão Central do Estado. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Genival Gomes de Sousa teria surtado por não querer tomar a medicação.



A mulher morreu após ser atingida na região da costela. Antônia Cesário do Nascimento chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal de Mombaça, mas não resistiu.



O APF ainda informa que um dos filhos do autuado entrou em luta corporal com o pai e conseguiu tomar a faca dele. O homem foi amarrado com a ajuda de moradores, até a chegada da Polícia Militar. Enquanto isso, conforme o filho, o autuado ficou constantemente ameaçando-o, dizendo que o mataria mais tarde.