Chefe de organização criminosa com atuação em Fortaleza é preso em Mombaça

Rogério Araújo de Freitas, conhecido como “Chocolate” e apontado como chefe de uma organização criminosa com atuação no bairro Vila Velha, em Fortaleza, foi preso na noite do último domingo, 14, na zona rural de Mombaça, a 300.9 km de Fortaleza.



Rogério, de 27 anos, estava com mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Comarca de Fortaleza. Ele também é investigado por homicídio e por atuação em organização criminosa. Com ele, outras três pessoas também foram detidas pelos policiais.



De acordo com a Polícia Militar do Ceará, os policiais foram informados que um táxi, vindo da zona rural para a sede do município de Mombaça, estava dando fuga a um foragido da justiça cearense.



Além de Rogério, estavam no veículo sua companheira, uma criança e outros dois ocupantes, um deles com mandado de segurança em aberto. O outro detido pelos agentes foi o motorista do veículo.



O homem detido que tinha mandado de segurança em aberto era João Vitor Oliveira Lima, 19, suspeito de participação em um triplo homicídio em Independência, a 310.5 km de Fortaleza.

Contra a mulher de Rogério e o motorista do táxi foram abertos um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).



