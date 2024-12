Jovem é preso após esfaquear primos de 9 e 13 anos em Missão Velha

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa

Um jovem de 19 anos, identificado como Evandro dos Santos Firmino, foi preso em flagrante suspeito de esfaquear seus próprios primos de 9 e 13 anos. O crime ocorreu por volta das 20 horas dessa sexta-feira, 27, em Missão Velha (Cariri Cearense).



Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o crime ocorreu em uma casa pertencente à família dos envolvidos. Uma das vítimas conseguiu correr e escondeu-se na casa da avó, enquanto o outro trancou-se no quarto do pai. Evandro ainda teria tentando entrar na casa da avó para continuar as agressões.