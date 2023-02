Homem morre após ataque de abelhas em Missão Velha

Um homem de 36 anos veio a óbito na última quinta-feira, 23 de fevereiro, após ser atacado por abelhas na zona rural de Missão Velha, no Cariri, há 508,5 km de Fortaleza. Outro homem e uma criança de 3 anos também foram picados.



O homem, juntamente às outras duas vítimas, foi socorrido e levado a uma unidade de saúde mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o caso será investigado pela Delegacia Municipal de Missão Velha. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) ainda não confirmou a causa da morte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Missão Velha: (88) 3542.2902

Sobre o assunto Confusão em evento religioso deixa pessoa ferida em Missão Velha

Crime ambiental: PF investiga suposta mineração ilegal em Missão Velha

Homem é preso por porte de arma de fogo em Missão Velha

Influencer do Cariri denuncia ex-namorado por agressão: "Segunda vez que bate em mim"

Entidade realiza ações de conscientização sobre o autismo na região do Cariri

Tags