Tempo de chuva: quais cuidados ter com pets?

No período chuvoso, o barulho de trovões não é a única coisa que deve chamar atenção dos tutores. Conheça precauções com seus pets em tempo de chuva

Para os tutores, a chegada da quadra chuvosa é sinônimo de evitar passeios no chão molhado com seu pet e a criação de medidas que amenizem o medo da chuva, como dispor de brinquedos para distração e o preparo de um espaço coberto.

Tempo de chuva: saúde do pet

“Com o início da estação chuvosa, aumentam os casos de doenças virais, principalmente em filhotes. Então, costumo atender mais cãezinhos com parvovirose e cinomose, e gatinhos com rinotraqueíte nesses períodos”, começa a médica veterinária Jéssica Castelo Branco, colunista do OP+, sobre a incidência de casos no período chuvoso.

Além disso, outras doenças infecciosas, como a leptospirose, transmitida predominantemente pela urina dos ratos, podem apresentar aumento durante a quadra chuvosa.

“Nos períodos mais úmidos e quentes também aumenta a proliferação de carrapatos e mosquitos que podem transmitir doenças, como a erliquiose e o calazar”, relata Castelo Branco. “Doenças de pele também podem aparecer com maior intensidade no período chuvoso, uma vez que a umidade favorece a proliferação, por exemplo, de fungos”.

O mosquito Aedes aegypti, relacionado às arboviroses, também é considerado vetor da Dirofilaria immitis (verme do coração), embora não seja seu principal transmissor.