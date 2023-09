Homem é preso com 905 'pinos' de cocaína, em Milhã

Um homem, de 24 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Milhã, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), na noite desse sábado, 23. Francisco Railson de Lima Peixoto estava em posse de 905 "pinos" de cocaína e 130 "trouxinhas" de maconha.

A equipe policial da Delegacia Regional de Senador Pompeu tomou conhecimento de que o suspeito estaria fazendo o transporte de drogas na região, em uma motocicleta.