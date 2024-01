Jovem morre afogado após tentar atravessar açude em Milagres

Foto de apoio ilustrativo. Bombeiros reforçam cuidados para prevenção de afogamentos Crédito: FERNANDA BARROS

Um adolescente, que não teve a identidade revelada, morreu afogado na manhã do último domingo, 3, ao tentar atravessar um açude no sítio Cajuí, zona rural de Milagres, município a 482 km de Fortaleza. O corpo do jovem foi encontrado 2,5 metros de profundidade após buscas que duraram cerca de 30 minutos. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi acionada assim que o corpo foi retirado da água para realizar os procedimentos legais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No sábado, 2, duas adolescentes também morreram vítimas de afogamento. Os corpos de Letícia Costa Marculino e Maria Sayonara da Silva, ambas de 13 anos, foram encontrados em um açude na região da Palestina, em Orós.