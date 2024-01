Afogamento em Orós: duas adolescentes de 13 anos morrem em açude

A Polícia Civil do Ceará segue apurando as circunstâncias da ocorrência, registrada neste sábado, 2, que vitimou duas jovens de 13 anos em Orós

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias de um afogamento fatal registrado neste sábado, 2, em um açude na região da Palestina, em Orós. Duas adolescentes de 13 anos morreram, sendo identificadas como Letícia Costa Marculino e Maria Sayonara da Silva. Os corpos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

As equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas e colheram informações. O POVO apurou que uma das jovens supostamente sabia nadar e tentava ajudar a amiga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caso está a cargo da Delegacia Regional de Icó, unidade plantonista responsável pela área.