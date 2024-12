Mauriti: jovem fica gravemente ferida após ser eletrocutada por cabos de alta tensão

Nas imagens, é possível observar o instante em que as chamas começam a se alastrar pela motocicleta, que está caída em cima da vítima. Um homem, ainda não identificado, tenta se aproximar para controlar o fogo com o auxílio de um cone de trânsito .

Em nota, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que prestou socorro à vítima do acidente elétrico. Após o atendimento no local, a jovem foi encaminhada, ainda consciente, ao Hospital Municipal de Mauriti.

Segundo informações de testemunhas, além da vítima, o incidente teria causado destruição de outras duas motos, uma das quais ficou completamente carbonizada.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que foi acionada para uma ocorrência de acidente com choque elétrico, registrada na noite dessa quinta, 12, na Praça da Igreja Matriz, no centro de Mauriti.