Ceará registra aumento de doenças respiratórias associadas à Covid-19, diz Fiocruz

Casos complexos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) relacionados à Covid-19 aumentaram no estado do Ceará . Os dados estão presentes no novo Boletim InfoGripe da Fiocruz, publicado nesta quinta-feira, 12. O documento sinaliza que o público idoso (60 anos ou mais) é o mais afetado pela infecção respiratória causada pelo coronavírus.

Entre as capitais que apresentaram aumento de casos de Srag estão:

Aracaju (SE);



Brasília (DF);



Boa Vista (RR);



Campo Grande (MT);



Florianópolis (SC);



Fortaleza (CE);



João Pessoa (PB);



Porto Velho (RO);



São Luís (MA);



Vitória (ES)

Diante do crescente número de casos graves por Covid-19 no Ceará, a pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e InfoGripe, Tatiana Portella, explica que é importante estar com a vacinação contra a doença em dia, principalmente as pessoas que integram o grupo de risco, como idosos, crianças, grávidas, puérperas, indígenas e profissionais da saúde.

“Em todos os estados foi observado aumento de casos de Srag, a gente também recomenda que as pessoas busquem usar máscaras dentro de locais com maior aglomeração de pessoas, com baixa circulação de ar e dentro dos postos de saúde”, segue a especialista.

“Caso apresente qualquer sinal de gripe ou resfriado, o ideal é ficar em isolamento em casa. Se não for possível fazer esse isolamento, o recomendado é sair de casa usando uma boa máscara. Diante de qualquer sinal de piora desses sintomas de síndrome gripal, é muito importante procurar um atendimento médico”, complementa Portella.