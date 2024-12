Sistemas virtuais do Detran-CE estão há cinco dias sem funcionar

Os sistemas virtuais do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-ce) chegaram ao quinto dia de instabilidade nesta sexta-feira, 13. Conforme o órgão, não há previsão de retorno dos sites.

Conforme comunicado divulgado no site do Detran na última quarta-feira, 11, alguns serviços disponibilizados pela pasta, como a Base de Índice Nacional (BIN) e o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) podem ser afetados pela instabilidade, podendo também apresentar intercorrências. A inoperância do sistema ocorre desde segunda-feira, 9.