Homem é preso com 111 mil maços de cigarros contrabandeados em Chorozinho

Um homem de 32 anos foi preso em uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por transportar mais de 111 mil maços de cigarros ilegais, de origem chinesa. O caso ocorreu por volta das 8h30min desta terça-feira, 15, em Chorozinho, que fica a 69,88 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com a PRF, a ocorrência foi no km 71 da BR 116, em Chorozinho, quando a equipe interceptou um caminhão Ford/Cargo, conduzido por um homem, natural do Rio Grande do Norte. Com ele foram encontradas 223 caixas de papelão contendo 111.500 maços de cigarros contrabandeados provenientes da China.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como forma de ocultar a mercadoria o produto estava entre folhas de isopor, parte da carga legítima do caminhão, evidenciando uma tentativa de camuflagem por parte do motorista.