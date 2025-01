DJ é morto a tiros em via pública em Acopiara, no Ceará

Um DJ de 37 anos foi morto a tiros em uma via pública no município de Acopiara, a 350 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu na noite desse sábado, 25. A vítima foi identificada como Wesley Gomes de Freitas e atuava em festas realizadas em clubes no município.

Na ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências pelo local. Ainda não há informações da motivação do crime e se algum suspeito pelo assassinato foi preso.