Aves silvestres e espingardas são apreendidas durante prisão em Marco

Apreensões aconteceram no útlimo domingo, 26 de fevereiro, em uma casa na localidade de Junco Manso

Um homem foi preso na manhã do último domingo, 26 de fevereiro, suspeito de crime ambiental e posse ilegal de arma de fogo no município de Marco, há 227,8 km de Fortaleza. Na ocasião, também foram apreendidos cinco pássaros silvestres e quatro espingardas artesanais, além de chumbo, pólvora, buchas e espoleta, que estavam em uma casa na localidade de Junco Manso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as aves apreendidas foram encontradas pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) em gaiolas no alpendre da casa.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Municipal de Cruz, onde ele foi autuado em flagrante pelos crimes e colocado à disposição da Justiça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Homem que cultivava maconha no quintal é preso em flagrante no Interior do Ceará

Criança de 4 anos morre afogada em Marco, no oeste do Estado

Mulher é presa com cédulas falsas de R$ 100 no interior do Ceará

Rapaz de 23 anos morreu após ser torturado por dívida de drogas, diz PC-CE

Cólera dos porcos: Ceará tem casos de peste suína clássica e animais serão sacrificados



Tags