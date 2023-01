Criança de 4 anos morre afogada em Marco, no oeste do Estado

O caso aconteceu no último sábado, 28 de janeiro. O menino foi levado a um hospital mas não resistiu

Uma criança, de 4 anos, morreu em decorrência de um afogamento nesse sábado, 28 de janeiro. O caso aconteceu no município de Marco, a 227,8 km de Fortaleza.



O menino, que estaria brincando com outras crianças em um canal de irrigação, foi socorrido para um hospital mas não resistiu.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para o hospital para recolher o corpo da criança e colheu indícios que devem ser usados nas investigações. O caso deve ser conduzido pela Delegacia Municipal de Marco.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Marco: (88) 3264.1940

