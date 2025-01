Raio apreende 1 mil unidades de LSD que foram levados de SP com destino a Maranguape pelos Correios

Uma equipe do 2º Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRAIO) apreendeu 1 mil unidades de droga LSD na manhã desta terça-feira, 16. O caso foi registrado em Maranguape.

De acordo com a nota da Polícia Militar do Ceará (PMCE), um homem de 21 anos de idade foi preso com a droga. As informações foram repassadas pela Subagência de Inteligência (Sai) do CPRaio, que identificou que o entorpecente foi enviado via Correios.