Garota de 15 anos é baleada na cabeça em Maranguape e família acusa Polícia

De acordo com uma familiar da vítima, de nome não identificado, a moça seguia na garupa da motocicleta e o companheiro pilotava o veículo com destino ao Centro de Maranguape.

Uma adolescente de 15 anos de idade foi baleada no dia 24 de dezembro, por volta das 23h40, em Maranguape, enquanto transitava na garupa de uma motocicleta. A família aponta que a autoria dos disparos é de policiais. A garota segue internada e respira com a ajuda de aparelhos. A Polícia Civil do Ceará informou, por meio de nota, que o caso está sob investigação.

Ambos verificaram que havia uma viatura policial no caminho, mas a moto estava com alteração na descarga, o que é uma infração de trânsito. Então, o piloto resolveu dar uma volta para não passar na frente da Polícia.

Conforme a fonte, após a mudança de percurso, os policiais foram até o outro acesso, nas proximidades do Centro de Maranguape, onde aguardaram a chegada do casal. No momento, o piloto teria se deparado com os policiais no meio da pista e seguiu o caminho, mas escutou tiros.

No segundo estampido, ele percebeu que a companheira estava caindo da motocicleta. O local era ermo e sem iluminação. O piloto seguiu na moto até um ponto onde haviam pessoas e pediu socorro.

De acordo com a familiar, o tiro atingiu a cabeça da adolescente e ela foi socorrida por meios próprios. "A gente abalado e fomos para o Gonzaguinha. E logo depois chegaram duas viaturas. Ela está acamada e em situação grave", relata.