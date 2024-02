Pelo menos, cinco homicídios são registrados em Maranguape no fim de semana

No domingo pela manhã, também no Novo Parque Iracema, um homem de 24 anos foi assassinado. Já pela noite, mais um homem foi assassinado no bairro Novo Maranguape.

O primeiro caso ocorreu no bairro Tabatinga na noite de sábado. Na ocorrência, dois homens foram assassinados à bala. Já durante a madrugada de domingo, 4, um outro homem, de 22 anos, foi morto a tiros no Novo Parque Iracema.

Uma sequência de homicídios foi registrada em Maranguape , na Região Metropolitana de Fortaleza, durante o fim de semana passado. No sábado, 3, e no domingo, 4, ao menos, cinco assassinatos foram registrados no município.

Dois suspeitos de envolvimento nos crimes registrados no domingo foram capturados pelas forças de segurança. Ryan de Sousa Pereira, de 20 anos, e um adolescente de de 15 anos foram localizados nessa segunda-feira, 5, em um imóvel no bairro Tabatinga. Com eles, um revólver calibre 38 foi apreendido.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) seguem realizando oitivas e ações ostensivas para capturar envolvidos nos crimes registrados durante o fim de semana.



“A PMCE, de maneira estratégica, intensificou um trabalho preventivo na região com equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA), além do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática (FT) e Motopatrulhamento do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM)”, também disse a pasta.



Violência em Maranguape



Na quinta-feira, 1º, um homem identificado como Antônio Fernando Damião Filho, de 26 anos, foi morto a tiros durante uma festa de Pré-Carnaval em Maranguape. Os disparos geraram uma correria entre as pessoas que participavam da festa.



Nos 20 primeiros dias do ano, sete pessoas foram assassinadas em Maranguape. A SSPDS ainda não divulgou as estatísticas do restante de janeiro nem do início deste mês de fevereiro.