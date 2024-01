Bombeiro tem pernas amputadas após acidente de trânsito em Maranguape

Um acidente envolvendo dois carros de passeio foi registrado na manhã dessa terça-feira, 26, na altura do quilômetro 25 da rodovia CE-065, em Maranguape (Região Metropolitana de Fortaleza). Entre as vítimas do acidente, estava um 1º tenente da Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), que foi encaminhado ao Instituto Dr. José Frota (IJF) em estado gravíssimo.

Raimundo Nonato Soares da Costa precisou ter as duas pernas amputadas. Ele foi submetido a UMA cirurgia e está entubado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), conforme o Corpo de Bombeiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O tenente era oficial de busca e salvamento. Em 2017, ele foi um dos militares a receber agradecimento por parte do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará por ter completado 30 anos de carreira.