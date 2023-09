Agressão de jovem de 19 anos em Maranguape seria motivada por relacionamento amoroso

Câmeras flagraram as agressões realizadas em via pública

Crédito: Reprodução/Vídeo via WhatsApp O POVO

Uma jovem de 19 anos foi vítima de agressões de três mulheres em via pública no bairro Parque Santa Fé, em Maranguape. O caso foi registrado na quarta-feira, 20, e registrado por câmeras de segurança. A motivação para a violência seria um relacionamento amoroso com um homem; uma delas é a ex-namorada e a outra a atual, conforme O POVO apurou

As informações sobre a agressão foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSDPS). Conforme o órgão, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e colheu informações sobre o caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A investigação está a cargo da Delegacia Metropolitana de Maranguape. Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado em Maracanaú e transferido à unidade que atende a região.