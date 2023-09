População agride vereador de Maranguape que denunciou irregularidades de servidores temporários

Cerca de 900 pessoas foram desligadas das funções após constatação de irregularidades pelo Ministério Público do Ceará

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que os manifestantes causam tumulto e confusão após invadirem a Câmara Municipal. O registro também mostra duas pessoas agredindo Neto Girão, que, em seguida, é retirado do local.

“Hoje, o que aconteceu foi um fato muito triste [...] Aquela agressão que aconteceu à Casa do Povo, agressão à minha pessoa, incitada pelo Governo Municipal. Isso não pode acontecer, a violência nunca é o caminho. Tenham a certeza de que a verdade sempre vem à tona e vamos saber quem realmente está trabalhando pelo povo”, afirmou.

A Prefeitura de Maranguape também deverá informar o valor empenhado, liquidado e pago ao Ingeti, uma lista com os nomes dos servidores temporários de dezembro de 2022, das pessoas selecionadas para o “Programa Qualifica” e a relação atual dos servidores temporários do município, além de outras informações.

Os direitos laborais básicos dos contratos não estariam sendo garantidos pelo fato de eles continuarem exercendo as funções de servidores temporários, mas sem a cobertura previdenciária devido ao novo vínculo.

O MPCE constatou que a lista de pessoas que atuavam na empresa como bolsistas pelo Programa Qualifica era “coincidentemente” igual à lista de servidores temporários da Prefeitura em dezembro de 2022. Em julho deste ano, o Ministério Público recomendou que o contrato com o Ingeti fosse suspenso .

O caso teria ocorrido devido a uma denúncia feita pelo vereador ao Ministério Público do Ceará (MPCE) sobre supostas irregularidades em uma contratação realizada pelo Instituto Nacional de Gestão, Educação, Tecnologia (Ingeti).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o vereador registrou um Boletim de Ocorrência na manhã desta sexta-feira, 1.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias da ocorrência de lesão corporal dolosa que foi registrada e a Delegacia Metropolitana de Maranguape está responsável pelas investigações.