Acidentes matam motorista de carro e motociclista na BR-020, no Ceará

Acidente frontal entre um ônibus e um veículo de passeio matou o motorista do carro menor, no município de Caucaia, na Grande Fortaleza

Uma pessoa morreu na manhã desta sexta-feira, 21, em um acidente frontal entre um ônibus e um veículo de passeio próximo ao km 396 da BR 020, no município de Caucaia, na Grande Fortaleza.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), o acidente ocorreu por volta das 5 horas. O condutor do automóvel que faleceu não foi identificado e foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE).

Policiais federais isolaram o trecho para que os veículos fossem removidos da pista.

Motociclista morreu após colisão na BR-020

Outro acidente foi registrado na BR-020, por volta das 2 horas da madrugada, próximo ao km 317. Uma motocicleta colidiu com um objeto fixo.

A condutora de 31 anos faleceu no local. Uma passageira de 25 anos foi socorrida com lesões graves.

A PRF-CE informou que não tem mais informações sobre os casos e que deverá publicar uma atualização sobre as vítimas posteriormente.



