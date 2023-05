Inauguração de supermercado em Maranguape tem correria por carne em promoção

A inauguração do supermercado Mix Mateus, do Grupo Mateus, na cidade de Maranguape, a 26,6 km de Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 12, foi motivo de tumulto e confusão por conta das promoções “relâmpago” que o estabelecimento oferece.



Em vídeos registrados por moradores que frequentaram o supermercado, é possível ver que as pessoas estavam concentradas na parte do açougue. Isto porque, no cartaz anunciando os preços “competitivos”, o quilo do coxão mole bovino está R$ 27,90.

Nos registros também é notório que um funcionário fica no meio da multidão distribuindo carnes enquanto as pessoas seguram sacolas plásticas. Quando conseguem a mercadoria, algumas delas parecem fazendo a “vaia cearense”, outras jogando carne para outros parentes, ou aparecem dançando com o alimento.

Segundo a assessoria do Grupo Mateus, “as promoções em inaugurações, especialmente, são uma marca das lojas do Grupo. São mais de 100 itens com ofertas especiais, em todos os setores”. Ainda conforme o grupo, “é comum, sempre que uma nova loja é inaugurada, ter um fluxo mais elevado. Comportamentos desta natureza se tornam comuns porque querem pegar as coisas com menor preço”.

Com a inauguração simultânea de duas novas lojas no Ceará nesta sexta, 12, sendo uma em Maranguape e outra em Fortaleza, o Grupo soma 240 unidades no Brasil. A operação da empresa está concentrada no Norte e Nordeste.