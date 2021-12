Maranguape é selecionado em edital e terá acompanhamento na educação até 2024

Em parceria com o Itaú Social, o município definiu três objetivos estratégicos para os próximos anos, com foco na equidade, na gestão democrática da educação e na autonomia financeira das escolas

O município de Maranguape, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, firmou parceria nesta quarta-feira, 8, com a instituição Itaú Social, para acompanhamento do planejamento estratégico da educação do município pelos próximos três anos, até 2024. A intenção do acordo, realizado por meio do programa Melhoria da Educação, é melhorar os índices de acesso, permanência e aprendizado dos estudantes.

A cidade cearense foi uma das sete contempladas com a ação em um edital que recebeu mais de 200 inscrições de municípios brasileiros. Durante o processo, os gestores participaram de processo de formação remota e pensaram em ações que devem nortear os próximos passos da gestão pública, assim como deixar um legado para os próximos mandatos.

Sobre o assunto 62 municípios do Ceará reajustaram salários de professores; confira percentuais

Ceará terá 50% das escolas públicas estaduais funcionando em regime integral ainda neste ano

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No caso de Maranguape, três objetivos estratégicos foram estabelecidos: garantir educação com foco na equidade; assegurar condições para efetivação da gestão democrática da educação no âmbito das políticas públicas; e fomentar a autonomia financeira das escolas. O prefeito Átila Cordeiro Câmara (Solidariedade), defendeu o projeto como forma de buscar a aprendizagem no período correto e com equidade.

“A gente ganha qualificação da nossa mão de obra e ganha informação para nossos educadores, que vão aplicar e levar isso para a nossa rede de ensino”, disse em vídeo durante a cerimônia virtual em que o acordo foi firmado. Calculado em 2019, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no município foi de 6,1 pontos nos anos iniciais (1º ao 4º ano do Ensino Fundamental). O número é menor em relação à média estadual (6,4) e maior em relação à realidade nacional (5,9).

Durante a pandemia, o município foi o primeiro do Ceará a iniciar a vacinação de professores, em maio deste ano, após os profissionais da educação serem incluídos no grupo prioritário do Estado. A prioridade foi para aqueles que atuam na educação básica e tinham entre 47 e 59 anos. No total, Maranguape conta com uma rede de ensino com 82 escolas, 23.123 estudantes e 1.290 professores.

Maranguape apresentou "enorme compromisso" durante seleção, diz Itaú Social

Sônia Dias, coordenadora de Implementação Municipal do Itaú Social, explicou que o município cearense foi escolhido para ser apoiado pela instituição pelo empenho apresentado em um processo que durou meses. “Notamos um enorme compromisso da secretaria (de Educação) de Maranguape. Elaboramos um planejamento estratégico que deve ser realizado até o fim do atual mandato da Prefeitura”, observou.

Entre as tecnologias implementadas, a instituição deve acompanhar a formação de professores em Língua Portuguesa e Matemática, assim como monitorar a gestão da aprendizagem dos alunos. As metodologias educacionais introduzidas pelo Itaú Social já foram aplicadas em outros municípios, ocasiões nas quais puderam ter a eficácia comprovada. “Vamos apoiar a secretaria no acompanhamento das ações desenvolvidas e nos ajustes necessários”, acrescentou Sônia, ressaltando que o plano a ser desenvolvido no município foi desenhado junto à gestão local.

Assim como outros municípios do País, Maranguape sofre impactos com a pandemia do novo coronavírus, em que os estudantes precisaram ficar cerca de um ano e meio distantes da escola, com ensino exclusivamente remoto. “Nesse contexto desafiador da pandemia, nós identificamos de que forma as famílias têm lidado com a crise na saúde e as aulas remotas. Observando a necessidade de recomposição da aprendizagem”, afirma a coordenadora.

Uma das iniciativas apoiadas pela fundação, e que estará disponível para os gestores de Maranguape, são os chamados Mapas de Foco. Desenvolvido pela Instituto Reúna, a intenção é ajudar a orientar a flexibilização curricular e escolha de conteúdos produzidos por redes de ensino e organizações de educação em situações extremas, como a pandemia. Isso é realizado por meio de uma seleção de habilidades focais para cada ano do Ensino Fundamental, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).



Assista a íntegra da cerimônia em que o acordo foi firmado:

Tags