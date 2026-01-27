Quatro pessoas são autuadas após tentativa de sequestro em Maracanaú

Oito suspeitos foram detidos após denúncia de tentativa de sequestro em Maracanaú / Crédito: TIAGO STILLE/ GOV. DO CEARA

Oito pessoas foram levadas à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, na noite da segunda-feira, 26, após denúncia de uma tentativa de sequestro no bairro Alto da Mangueira, no município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Dessas quatro pessoas foram autuadas. A informação, compartilhada em nota pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), aponta ainda que as equipes do 14º e do 24º Batalhão da Polícia Militar foram as responsáveis pela condução dos suspeitos.

Em atualização feita pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta terça-feira, 27, a Polícia Civil do Estado Ceará (PC-CE) autuou em flagrante um homem, de 27 anos, e mais três mulheres, de 18, 26 e 53 anos, pelos crimes de tentativa de sequestro e associação criminosa armada.

O indivíduo autuado possui antecedentes por crimes de trânsito. Após um trabalho de investigação da PC-CE sobre o fato, o grupo foi autuado e colocado à disposição da Justiça. Um carro, que teria sido utilizado no crime, uma pistola calibre 9mm, um rifle calibre .22, munições e cerca de R$ 85 mil em espécie foram apreendidos durante as diligências. As oitivas sobre a ocorrência seguem em andamento. Operação prende 16 foragidos acusados de crimes sexuais no Ceará | LEIA MAIS

Oito suspeitos detidos: moradores já circulavam áudio sobre tentativas de sequestro Antes da investigação, um áudio já circulava entre os moradores, incluindo o alerta de uma mulher sobre a tentativa de sequestro de seu bebê. Na descrição, um motorista de um veículo branco teria oferecido panelas à venda, insistindo para que mãe e filho se aproximassem do carro. A divulgação do áudio impulsionou mais relatos sobre abordagens estranhas no município. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que parte do grupo chega à Delegacia Metropolitana de Maracanaú. (Colaborou: Kleber Carvalho)



Oito suspeitos detidos: veja nota na íntegra da PMCE e PCCE Confira a nota enviada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) sobre o caso: A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que, na noite da última segunda-feira (26), equipes do 14º e do 24º Batalhão da Polícia Militar conduziram oito pessoas à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, após denúncia de uma tentativa de sequestro no bairro Alto da Mangueira, em Maracanaú. Durante as diligências, foram apreendidos com os suspeitos, um carro, uma pistola calibre 9mm, um rifle calibre .22, munições e cerca de R$ 85 mil em espécie. As oitivas sobre a ocorrência seguem em andamento.

Confira a nota enviada pela Polícia Civil do Estado Ceará (PCCE) sobre o caso: A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado Ceará (PCCE) autuou em flagrante um homem, de 27 anos, e mais três mulheres, com idades de 18, 26 e 53 anos, pelos crimes de tentativa de sequestro e associação criminosa armada. O homem possui antecedentes por crimes de trânsito. O crime foi registrado na noite dessa segunda-feira (26), no município de Maracanaú - Área Integrada de Segurança. Na ocasião, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas após uma denúncia no bairro Alto da Mangueira. Em diligências contínuas, os suspeitos foram identificados e conduzidos para a Delegacia de Maracanaú.