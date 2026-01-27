PRF apreende carga de produtos emagrecedores do Paraguai

Produtos emagrecedores apreendidos em carro pela PRF em Caucaia / Crédito: Divulgação/PRF

Um pacote com 120 produtos emagrecedores contrabandeados do Paraguai foi apreendido no interior de um carro em trecho da BR-020, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa segunda-feira, 26. Um homem, de 40 anos, que conduzia o carro foi preso. A apreensão aconteceu durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 402, no sentido interior-Capital. No local, os agentes abordaram um veículo modelo Audi A4, com placas do Rio Grande do Sul.

No interior do carro, foi encontrado um pacote com seis canetas injetáveis, 42 ampolas, além de comprimidos de sildenafilo e 72 agulhas para aplicação. Os produtos, de origem paraguaia, não tinham registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“O deslocamento sem controle de temperatura compromete a eficácia das substâncias e amplia significativamente os riscos à saúde”, disse o órgão. Motorista preso por contrabando após comprar produtos em fronteira O motorista do veículo, um homem de 40 anos, foi preso por contrabando. Ele confessou aos agentes que adquiriu os produtos de forma ilegal na região da fronteira do estado do Paraná com o Paraguai, no município de Foz do Iguaçu. Os produtos teriam como destino Fortaleza. O condutor do veículo já possuía antecedentes por crime de contrabando. Ele foi detido junto com o material ilegal e conduzido à Superintendência da Polícia Federal, na Capital.