Adolescente autista é agredido com socos e chutes dentro de escola em Maracanaú

As agressões aconteceram dentro da sala de aula, onde a vítima sofreu com chutes, empurrões e socos / Crédito: Reprodução/Instagram (@carlosjereissatiescola)

Dias após a lei que torna comportamentos discriminatórios contra pessoas que possuem o Transtorno do Espectro Autista (TEA), um jovem autista de 14 anos foi agredido na escola EMEIEF Senador Carlos Jereissati, no Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O garoto tem autismo com grau de suporte 2 e Transtorno Opositor Desafiador (TOD). Caso aconteceu na sexta-feira, 12, onde o menino foi agredido com socos, chutes e empurrões.

Lei contra discriminação de pessoas com TEA é sancionada no Ceará; SAIBA MAIS “Ele não tinha amigos na escola”, diz mãe de garoto agredido A enfermeira Regina Cláudia Gadelha Mourão, 52, mãe do jovem agredido, disse que o filho passou a semana inteira preocupado com uma apresentação da feira de ciências que haveria na escola. “Ele estava sozinho, não tinha grupo. Ele já dizia que era excluído, que não tinha amigos na escola. Fiquei ajudando na realização desse trabalho e ele foi feliz porque ia apresentar a feira de ciências”, relata. Após o evento escolar, Regina conta que o filho voltou alterado para casa, porém não lhe disse o motivo. “Ele só disse para mim que estava com fome e não falou mais nada”.

À noite, a enfermeira foi para o trabalho e um pouco depois da meia-noite recebeu uma mensagem do filho, que dizia sentir muita dor e que havia sido agredido. “Foi quando ele me enviou o vídeo. E eu ali no trabalho longe do meu filho, ele [sendo] agredido, machucado, e [eu] sem poder estar do lado dele”, relembra. A mãe do jovem conta que ainda na madrugada enviou o vídeo do filho sendo agredido à coordenadora da escola: “Quando foi pela mãe, ela me disse que iria na escola e pediu que eu fosse com ela”, conta.

“Ele é acompanhado por psiquiatra e neurologista, faz terapias. Mas uma pessoa da secretaria da escola, que foi até um pouco rude comigo, disse que o mediador é só para crianças que não falam”. Regina argumentou que o jovem não poderia ficar sem supervisão, já que toma medicamentos e fica sonolento. “Ele vai ficar totalmente alheio e não vai ter ninguém para acompanhá-lo. A coordenadora havia me ligado outras vezes dizendo que ele tinha ido ao banheiro e se sujado para voltar para casa”. “A gente manda o filho da gente para a escola e não tem segurança, não tem quem olhe por eles. Ele foi brutalmente agredido dentro da sala de aula e não tinha professor, não tinha ninguém, só tinham os alunos que filmavam”, lamentou a enfermeira.