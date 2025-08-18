Criminosos encapuzados executam proprietário de oficina em Maracanaú

Um dos criminosos permaneceu com uma arma na mão atirando e na outra mão ele filmava a ação

O POVO obteve as imagens das câmeras de vigilância, que flagraram o momento que quatro homens encapuzados chegam ao local e efetuam vários tiros contra a vítima.

O proprietário de uma oficina em Maracanaú , na região Metropolitana de Fortaleza, foi executado nesta segunda-feira, 18, na Rua Hamilton Oliveira, no bairro Pajuçara, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O automóvel entra na rua onde funciona a oficina e quatro ocupantes desembarcam do veículo, todos armados. A vítima trabalhava no local quando foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo.

As imagens mostram três homens de bermuda e um de calça comprida, este último se afasta com a arma em punho e na outra mão ele usa um aparelho celular para filmar a ação criminosa. A vítima, Francisco Edson Xavier, morreu no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o homicídio e informou que a vítima de 44 anos morreu depois de ser lesionada por disparos de arma de fogo em via pública.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PCCE, foram acionadas e realizaram diligências no local do crime. A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú é a unidade da PCCE que está a cargo dos trabalhos investigativos com o objetivo de elucidar as informações acerca do caso", informou a SSPDS.

