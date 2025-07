Homem é morto a tiros em Maracanaú; vítima foi retirada de casa e alvejada

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender a ocorrência e isolou o local até que a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) chegasse e retirasse o corpo.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou por meio de nota que equipes da Polícia Civil — por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa —, da Polícia Militar fora acionada para a ocorrência desta madrugada.

"Segundo informações policiais, um homem foi atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública do bairro Jardim das Maravilhas e morreu no local. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência e colheu indícios que auxiliarão nas investigações, que ficarão a cargo da Delegacia de Maracanaú", informou a Pasta.