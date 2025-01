Carro cai em canteiro central após acidente de trânsito em Maracanaú

Um carro caiu no canteiro central do 4º Anel Viário, na rodovia CE-010, km 25, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 26, e deixou o condutor do veículo ferido.

Uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), atendeu a ocorrência e isolou o local do acidente enquanto o resgate ao motorista era realizado.