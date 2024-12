Avião de 41 metros sediará exposição sobre reciclagem no Anel Viário; veja fotos

Sucata do modelo Boeing 727-200 foi adquirida junto ao aeroporto de São Luís e deverá receber visitantes após reforma

A carcaça do modelo Boeing PR-AIB 727-200 foi adquirida junto ao Aeroporto Internacional de São Luís Marechal Cunha Machado e tem estimativa de começar a receber visitantes ainda em 2025.

A sucata de um avião se tornará palco de uma exposição sobre reciclagem e educação ambiental na rodovia do 4° Anel Viário, em Maracanaú , município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A aeronave foi comprada pela empresa Sucata Aeroporto, que já havia adquirido uma outra aeronave no início deste ano .

Para chegar à sucataria, o novo modelo precisou ter as asas e turbinas removidas e trazidas em carregamentos separados do charuto (estrutura central da aeronave).

As visitas ao avião serão iniciadas após a reforma, voltadas a escolas e visitantes, em datas a serem combinadas com a empresa.

“Antes a nossa antiga sede ficava em Fortaleza, perto do Aeroporto, por isso o nome “Sucata Aeroporto”. A gente decidiu investir na compra das sucatas porque tem tudo a ver com nosso símbolo, né?”, conta a gerente administrativa da empresa, Idelglace Camurça.

Com essa relação, o avião acabou se tornando uma marca da empresa, que decidiu investir nas aeronaves como símbolo do negócio.

Ao todo, a aeronave possui 41,5 metros de comprimento e cinco de largura, superando o modelo Boeing PT-MTA 737-200 comprado no início do ano.

Devido à imprevisibilidade dos reparos, que devem passar por cabines, sistemas de refrigeração, entre outras partes do avião, ainda não é possível dizer uma data exata para a inauguração .

Passe para o lado para ver mais fotos

Antiga aeronave chega na sucataria Aeroporto, no Anel Viário Crédito: FERNANDA BARROS Antiga aeronave chega na sucataria Aeroporto, no Anel Viário Crédito: FERNANDA BARROS Antiga aeronave chega na sucataria Aeroporto, no Anel Viário Crédito: FERNANDA BARROS Antiga aeronave chega na sucataria Aeroporto, no Anel Viário Crédito: FERNANDA BARROS Antiga aeronave chega na sucataria Aeroporto, no Anel Viário Crédito: FERNANDA BARROS Antiga aeronave chega na sucataria Aeroporto, no Anel Viário Crédito: FERNANDA BARROS Antiga aeronave chega na sucataria Aeroporto, no Anel Viário Crédito: FERNANDA BARROS Antiga aeronave chega na sucataria Aeroporto, no Anel Viário Crédito: FERNANDA BARROS

A Sucata Aeroporto ainda irá definir quais serão os itens que ficarão em exposição dentro da aeronave, mas de antemão, a empresa já adiantou que deverão ser objetos resultado de ações de reciclagem e voltados à educação ambiental.

Além do público escolar, há também a previsão de que a tripulação do último voo do avião, anteriormente usado para transporte de cargas, visite-o durante a inauguração.