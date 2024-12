Unidade Móvel Dandara Ketlely oferece serviços de atendimento à população LGBTQIA+

A unidade leva o nome de Dandara Ketlely, travesti que foi brutalmente assassinada em 2017. A iniciativa é uma extensão do Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues e oferece serviços diversos à população

A unidade móvel de atendimento à população LGBT+ Dandara Ketlely foi lançada no último dia 20 pelo Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Diversidade (Sediv) e tem como objetivo principal oferecer apoio socioassistencial, retificação de nome e prevenção ao HIV/Aids a territórios prioritários, promover a inclusão social, cidadania e outros serviços.

O nome foi escolhido em homenagem à travesti Dandara dos Santos, que foi brutalmente torturada e assassinada em 2017, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. O funcionamento da unidade será a partir do mês de fevereiro de 2025, quando os profissionais chamados concluírem o treinamento.