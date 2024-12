Pet Ceará Móvel oferece serviços veterinários na Ceasa de Maracanaú até 21 de dezembro

No local, os tutores poderão retirar fichas para consultas veterinárias e agendar castração, com apresentação de documentação

A unidade móvel do programa Pet Ceará, iniciativa do Governo do Estado por meio da Secretaria da Proteção Animal do Ceará (Sepa), está na Ceasa, em Maracanaú, distante 25,49 quilômetros de Fortaleza. O atendimento no local funcionará até sábado, 21 de dezembro. O serviço funciona de segunda à sábado, das 8h às 16h, e aos domingos, das 8h ao meio-dia.

No local, os tutores podem retirar fichas para consultas veterinárias ou agendar castração. Para agendar a castração de cães e gatos, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Os procedimentos cirúrgicos não são feitos no mesmo dia do agendamento.