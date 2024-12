Praias de Fortaleza têm 18 trechos próprios para banho; confira

Setor oeste é o que mais tem trechos impróprios, com sete pontos inadequados, incluindo boa parte da Praia da Barra do Ceará

Fortaleza tem 18 trechos de praia próprios para banho, de acordo com o boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado nesta sexta-feira, 13.

As praias do setor leste da Capital apresentam a maior quantidade de trechos de qualidade adequada. São oito pontos distribuídos na Praia do Futuro, do Titanzinho, da Abreulândia e da Sabiaguaba.