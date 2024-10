Homem é morto e mulher fica ferida em ataque a tiros em Maracanaú

Polícia Civil do Estado do Ceará abriu investigações para apurar as motivações do crime

Em nota, a SSPDS informou que a vítima do sexo masculino veio a óbito. Uma mulher, que também foi atingida pelos disparos, foi socorrida com vida e encaminhada para o hospital.

Um ataque a tiros foi registrado na noite desse domingo, 27, no bairro Conjunto Timbó, em Maracanaú , Região Metropolitana de Fortaleza . De acordo com a Secretaria da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), segundo informações preliminares, um casal teria sido o alvo dos disparos.

Segundo a Secretaria, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do homicídio. O crime será investigado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Maracanaú.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Telefone da Delegacia de Maracanaú: (85) 3101 2830