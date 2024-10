Chefe de grupo criminoso é capturado em condomínio de luxo em Maracanaú

Homem é suspeito de liderar um grupo criminoso com atuação no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, e investigado ainda por diversos homicídios

Um homem de 35 anos, suspeito de ser chefe de grupo criminoso atuante no Ceará, foi preso na tarde da sexta-feira passada, 25. Indivíduo foi localizado dentro de um condomínio de luxo em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o mandado de prisão preventiva em desfavor do homem foi cumprido pela Polícia Civil do Estado (PC-CE).

No momento da captura foram apreendidos uma pistola, dezenas de munições, cinco celulares e uma quantia em dinheiro, que estavam com o indivíduo.