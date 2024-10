Parte do teto do North Shopping Maracanaú desaba após vazamento

Vídeos gravados por pessoas que estavam no shopping e publicados nas redes sociais mostram o buraco no teto e diversas goteiras atingindo a praça de alimentação, tomando o local de água e assustando funcionários e clientes.

Parte do teto do North Shopping Maracanaú desabou na tarde desta quarta-feira, 2, resultado de um vazamento. Conforme assessoria do empreendimento, ninguém ficou ferido.

No corredor que dá acesso ao espaço alimentício, parte do teto chega a desabar por conta do vazamento. De acordo com as informações da assessoria, espaço foi isolado após a ocorrência, mas o restante do shopping segue funcionando normalmente.

"O empreendimento esclarece que ninguém foi atingido e o local está isolado temporariamente para identificação das causas e ajustes necessários", destaca em nota.