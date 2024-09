Fumaça de incêndio gera acidente com vários veículos no 4º Anel Viário

Repórter do caderno de Cidades

Pelo menos duas pessoas ficaram levemente feridas e dois carros e uma moto tiveram avarias. Fogo se deu no canteiro central da rodovia. Via já foi desobstruída

De acordo com a Polícia Militar, duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas. Também foram registradas avarias em dois carros e uma motocicleta.

A baixa visibilidade causada pela fumaça proveniente de um incêndio resultou em acidente envolvendo vários veículos na tarde deste domingo, 22, no 4º Anel Viário, já na altura de Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza).

“Uma fumaça densa, proveniente de um incêndio no canteiro central da via, teria colaborado para a perda da visibilidade dos condutores”, informou a nota da PM. “A via já está desobstruída”.