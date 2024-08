Policial militar tem casa invadida e é baleado na boca em Maracanaú

Um policial militar foi baleado em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta terça-feira, 20.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), os suspeitos invadiram a residência do soldado para roubar objetos de valor.

O policial foi encaminhado para uma unidade de saúde e está com o quadro clínico estabilizado, conforme nota da PMCE. Ele foi ferido na boca.