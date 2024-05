Trio é preso com armas de fogo e placas adulteradas em Maracanaú

Material apreendido na operação da Polícia Militar em Maracanaú Crédito: Divulgação/ SSPDS

Três homens foram presos suspeitos de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. A operação aconteceu nesse sábado, 25, e apreendeu armas, munições e placas de veículos adulteradas. A ação da Polícia Militar contou com o apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizaram buscas após informações vindas do Nuvid apontarem que um veículo, com a placa adulterada, trafegava pela região.