Trio é preso por estelionato em Maracanaú

A Polícia Civil do Estado (PCCE) prendeu na manhã desta quarta-feira, 21, três pessoas por praticarem negociações de compra de cargas alimentícias e não efetuarem o pagamento. Fornecedores do ramo ficaram com prejuízo de até R$ 20 mil. Os crimes ocorriam na cidade de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Dois alvos foram capturados em flats de luxo, situados na avenida Beira-Mar. Um terceiro envolvido foi localizado e preso no bairro Panamericano. Um cofre, que estava com uma das pessoas capturadas, foi apreendido e passará por vistoria.

O delegado do 29° Distrito Policial (DP), Marcos Renato, detalha como o grupo aplicava o golpe nas vítimas.