Idoso é preso em São Paulo suspeito de ligação com crime no Ceará

Um homem de 64 anos, que não teve a identidade revelada, foi capturado na última quinta-feira, 8, em São Paulo, por suposta ligação com a apreensão de 830 quilos (kg) de maconha em Maracanaú , município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O preso estava foragido desde 2019, quando o confisco do material ilícito foi realizado.

No dia anterior, quarta-feira, 7, um homem de 42 anos também foi preso em São Paulo, suspeito de integrar organização criminosa, roubo, homicídio e tráfico de drogas.

As capturas foram realizadas por meio da cooperação entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), que conta com agentes das polícias Civil, Militar, Rodoviária e Federal do Ceará. Os trabalhos também tiveram participação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).