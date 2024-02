Cearense que estava de mudança para Argentina é preso no Aeroporto de Guarulhos

Em vídeo publicado nas redes sociais, a família do jovem relata que ele recebeu uma oferta de emprego na Argentina e, por causa disso, pediu demissão do local onde trabalhava. A contratante chegou a arcar com os custos da viagem, que foi interrompida pela detenção.

Um cearense de 23 anos foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nessa terça-feira, 6, enquanto estava de mudança para a Argentina, onde tinha conseguido um emprego. A captura, realizada pela Polícia Federal, aconteceu devido a um mandado de prisão temporária que estava em aberto contra o suspeito.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o suspeito é investigado por um crime de homicídio registrado em julho de 2022, em Caucaia. O crime estaria relacionado a dívidas de drogas, conforme os policiais.

Após a captura, o suspeito foi conduzido a uma delegacia, onde cumpre o mandado de prisão temporária. Ele está à disposição da Justiça.

Anderson Rodrigues, advogado do suspeito, ressalta que a empresa não tem nenhum envolvimento com a situação. ”Eles não aplicaram um golpe, ele não foi sequestrado ou alguma coisa do tipo”.

Ele nega o envolvimento do jovem na situação. “Existe uma investigação em andamento e vai ser comprovado que os meninos não tiveram envolvimento. A situação está sendo resolvida e os pedidos de liberdade estão sendo feitos.”