Suspeitos de integrar organização criminosa são presos em operação; seis armas são apreendidas

A operação denominada Ethos resultou na prisão de seis pessoas e apreensão de seis armas de fogo em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os trabalhos foram realizados na terça-feira, 16, e quarta-feira, 17.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as primeiras prisões foram registradas no bairro Colônia. Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar recebeu informes sobre homens armados na área e prendeu quatro pessoas em posse de três armas de fogo, munições e cocaína.

Foram presos: Carlos Daniel Lopes da Silva, de 21 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, associação tráfico, roubo e receptação; Christian David de Lima Rodrigues, de 25 anos, com antecedentes por tentativa de latrocínio, tentativa de roubo, receptação e tráfico de drogas.