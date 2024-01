Homem sofre acidente e é resgatado na Serra da Taquara

Com o objetivo de resgatar um homem que se acidentou durante uma prova de corrida na Serra da Taquara, o Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará (Ciopaer) realizaram uma ação em conjunto neste domingo, 14.

O acidente aconteceu na manhã , em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde estava sendo realizada uma prova de corrida pelas serras.