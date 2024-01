Polícia prende grupo que vendia por R$ 100 mil falsos cargos na Alesp e no governo de SP

Procurada pelo Estadão , a Alesp disse em nota que "se trata de um caso de polícia, onde a administração pública, no caso a Alesp, é vítima de golpistas".

Uma sexta pessoa, acusada de usar vestimentas parecidas com as das Polícia Civil e Polícia Federal e fazer parte do grupo está sendo procurada.

A prisão ocorreu nesta quarta-feira, 10, no município de Santo André, região metropolitana de São Paulo. O caso foi registrado como no 77° DP no bairro de Santa Cecília, na capital.

Os presos são acusados de estelionato contra a administração pública e associação criminosa e segundo a Secretaria de Segurança Pública seguirão à disposição da Justiça.